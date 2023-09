Davis a Bologna | apertura ufficiale | l' orgoglio dei capitani al welcome party

(Di lunedì 11 settembre 2023) ...//tickets.italy.cup.com/it oppure su Ticket One al seguente link: www.ticketone.it/artist/- cup - tennis Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto ...

INFO BIGLIETTERIA " È possibile acquistare i biglietti per le sfide di Coppain programma alla 'Unipol Arena' disul sito https://tickets.italy.daviscup.com/it oppure su Ticket One al ...Nell'entry list, sono presenti anche i due tennisti che saranno i protagonisti dellaCup, in programma adal 12 settembre. Il primo è Lorenzo Sonego , chiamato a rimpiazzare Matteo ...Negli ultimi giorni il pianeta del tennis italiano è pericolosamente schizzato in un emisfero di follia e masochismo. Come se l'imminente impegno della squadra azzurra in Coppacontro Canada, Cile e Svezia, sia un incidente di percorso, una sfida di poco valore e scevra da quello che dovrebbe essere alla base di qualunque nazionale che affronta avversari ...

Tennis · Coppa Davis 2023: programma, convocati Italia, calendario, orari e dove vedere le partite in diretta tv e ... Olympics

Bologna capitale della racchetta. Nel centro della città, a Palazzo Re Enzo, una grande festa ha aperto la settimana del grande tennis sotto le due torri. Un gran galà che ha visto protagonisti i gioc ...Da domani, martedì 12 settembre, si disputerà la prima fase a gironi della Coppa Davis 2023 di tennis: in quattro città europee, ovvero Bologna (Gruppo A), Manchester (Gruppo B), Malaga (Gruppo C) e S ...