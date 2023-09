Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini? La frecciatina

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 11 settembre 2023)Dalnon ha un buon rapporto con il reality show di. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, infatti, dopo numerosi tira e molla, è stato squalificato dal programma. La decisione, presa dalla produzione, l’ha lasciato con l’amaro in bocca. Inoltre, stando agli ultimi sviluppi, sembra che l’ex concorrente abbia avviato una causa nei confronti della trasmissione. Nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha lasciato tutti senta parole. Tramite il suo profilo, infatti, ha lanciato unache pare rivolta proprio al presentatore. Potrebbe interessarti: Giampiero Mughini non sarà al Grande Fratello: i dettagli della sua rinuncia GF Vip 7,Dalsenza freni: l’attacco è per...