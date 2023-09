Daniela Ferolla a UnoMattina | «Cosa farò e spazi separati con Ossini»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tornasu Rai1 oggi, lunedì 11 settembre 2023, con una nuova stagione ricca di novità. Alla conduzione di Massimiliano, che ha garantito il successo dell'edizione precedente, si affianca quella didopo la felice esperienza di Linea Verde Life. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv ha svelato che quando le hanno proposto di condurre il contenitore del mattino del primo canale ha accettato con entusiasmo e non l'ha detto a nessuno fino al giorno in cui la Rai ha ufficializzato il suo arrivo. Solo a quel punto ne ha parlato in famiglia, con le sue sorelle e con il padre: "Per pudore e per scaramanzia non l'avrei mai fatto prima. Nel mio paese quando chi mi vuole bene ha saputo che sarei stata al timone di uno dei programmi più amati della tv, la festa è scoppiata all'improvviso" Di ...