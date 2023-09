Dan Peterson | Dopo cinquant’anni mi sento Italiano

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 11 settembre 2023) «Che errore lasciare il basket I miei spot? Rubavo le battute alla tv Usa e le adeguavo» Corriere della Sera, di Daniele Dallera, pag. 23 Dandall’Illinois, Stati Uniti. Sbagliamo se la inseriamo nei nostri ritratti di «Italiani»? Facciamo un sopruso? «No, affatto, mi: 3 settembre 2023, sono 5o anni che vivo in Italia, arrivai a Bologna nel ’73 dal Cile, dove allenavo la Nazionale e stava scoppiando il colpo di Stato, per allenare la Virtus. Parlo e scrivo in, credo di aver detto più parole inche in inglese, anche se il mio accento è rimasto quello del ’73». Guai a lei se dovesse venirle in mente di correggere questo accentoiano. «Non posso farcela, io sono fatto e parlo così. Quanto a sentirmivoglio ...