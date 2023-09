Dall’Ue un’altra mazzata per Meloni | la crescita italiana rivista al ribasso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 settembre 2023) La Commissione europea certifica quello che in parte era atteso: tagliate le stime sulladel Pil per l’Italia. Nel 2023 lasarà dello 0,9% e non, come prospettavano le precedenti previsioni, dell’1,2%. Unaper il governoche da mesi sperava in unapiù robusta per finanziare la manovra. Le stime della Commissione sono alper tutta l’eurozona: si passa dal previsto +1,1% a un +0,8%. Per il 2024 lasarà dell’1,3% (era prevista all’1,6%). Per quanto riguarda l’Italia, nel 2024 il taglio è sempre di 0,3 punti percentuali: si passa da +1,1% a +0,8%. La Commissione parla di “slancio ridotto” dellanella prima metà dell’anno e di inflazione nel 2023 attesa al 5,6% nell’eurozona e al 2,9% nel ...