Dall' Ue arrivano 18 | 5 miliardi del Pnrr | svelato il bluff della sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il tanto annunciato disastro sulcon la salita al potere del governo italiano è stata solo un'invenzione. A certificare la bontà del lavoro svolto'esecutivo guidato da Giorgia Meloni nei mesi in cui era appena entrato in carica è il Comitato Economico Finanziario del Consiglio europeo, che ha dato oggi parere positivo alla richiesta di esborsoterza rata delpresentata'Italia, per 18,5di euro, che aveva ricevuto il via liberaa Commissione Europea a fine luglio. La notizia, riferita'Adnkronos, trapela da fonti Ue a Bruxelles e riguarda in particolare la seconda rata del 2022, anno in cui c'è stato l'avvicendamento tra la squadra di Mario Draghi e il centrodestra, che ha iniziato a guidare il Paese dopo la ...