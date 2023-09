Dalla moda all’interior design | Lucio Vanotti | “Libero di creare”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) “L’estetica e la creatività sono il motore della mia vita. Tutte le scelte che ho fatto sono sempre state legate ad un desiderio creativo”. Così il creative director bergamascoracconta il proprio percorso, che spazia frae interior. La vediamo più spesso a Bergamo ora.. come mai? Dopo aver vissuto molti anni a Milano e un anno a Shanghai avvertivo il desiderio di trascorrere più tempo in un posto rilassante e più a contatto con la natura, casualmente era in vendita un appartamento nell’antica casa che fu di mio nonno in Valle Imagna. Ho sempre amato quel posto e senza pensarci troppo l’ho acquistato. L’ho sistemato, creando un mio rifugio, e ora trascorro più tempo qui che a Milano. È nato come un semplice desiderio estetico che si è poi concretizzato. Quanto incidono l’estetica e la ...