Dalla guerra al sogno di Ventotene | storia dell’Unione europea

(Di lunedì 11 settembre 2023) Bruxelles – Tra il 6 ed il 9 giugno 2024 circa 500 milioni di europei saranno a chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento, per un’elezione che rischia di sovvertire gli equilibri. Nonostante sia distante, la campagna elettorale è già iniziata ed alcune alleanze già formate, mentre altre sono ancora in via di definizione. Eppure, nonostante si tratti di un’Istituzione fondamentale le cui decisioni ricadono sulle teste di tutti noi, in pochi sembrano conoscere davvero l’Ue. Ecco perchè il Faro online ha deciso – da oggi – di lanciare una campagna informativa settimanale, con l’obiettivo di far conoscere ai lettori tutto ciò che riguardi l’Unioneed i suoi fondamenti. Tuttavia non si può parlare dell’Ue senza conoscerne, radici, trasformazioni. Motivo per cui il nostro “viaggio” comincia da lontano. Da...