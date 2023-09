Dal 1° febbraio Zielinski è libero di firmare per un’altra squadra Gazzetta

(Di lunedì 11 settembre 2023)e il Napoli. Ne scrive lacon Salvatore Malfitano: per il Napoli temporeggiare potrebbe risultare controproducente. Il presidente si era detto a fine stagione ben disponibile a confermare il giocatore, ma con uno stipendio ribassato: la proposta è di 2,5 milioni, rispetto ai 3,5 di oggi, allungando la scadenza dal 2024 al 2026. L’interesse della Lazio, che avrebbe promesso alo stesso ingaggio attuale e analoga durata dell’accordo, aveva bloccato le discussioni. Il polacco resta comunque orientato alla permanenza e per ora attende l’approccio della società per mettere tutto nero su bianco. Al Napoli tuttavia non conviene temporeggiare: dal 1°Piotr saràdiperper la prossima ...

Il rinnovo della VIA e il ricorso dei Comuni Con apposita determina firmatadirigente del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, l' arch. Vincenzo Lasorella , il 27scorso è stata ...Il Decreto Cessioni, nel modificare la disciplina della cessione del credito d'imposta relativa ai bonus edilizi, prevede per il titolare della detrazione d'imposta, a partire172023 , ...Chernihiv è stata assediata e bombardata dai russi24al 4 aprile 2022, e poi ancora nell'agosto di quest'anno, un mese fa. I russi hanno mirato e colpito edifici civili, biblioteche, ...

Oroscopo dell'11 Settembre - DIRE.it Dire

Fin dall’inizio del conflitto russo-ucraino, Papa Francesco è stato accusato di non essere sufficientemente chiaro nella condanna dell’aggressore e nei giorni scorsi inabilitato a qualsiasi arbitrato ...Martedì a San Siro sfida delicata per gli azzurri, costretti a vincere per sperare di evitare i play-off nel Gruppo C guidato dall’Inghilterra. L’U21 del ...