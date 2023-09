Da Monza a Singapore | gara agli antipodi Ferrari ottimista | Verstappen qui cerca la prima vittoria

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo, ecco gli. La F1 fa tappa a Marina Bay e sale l’attesa per il sempre affascinante ed esotico Gran Premio di, una pista particolare per diversi motivi. Dal layout particolare al fatto che si disputa in notturna, passando per la cosa più clamorosa di tutte: qui Maxnon ha mai vinto (unica pista dell’attuale Mondiale al di là di quelle all’esordio e del Qatar che torna per la seconda volta), nemmeno lo scorso anno, dove per problemi di benzina perse la pole e inpoi ha lasciato spazio a Perez e alle due. Ma quest’anno, reduce da qualcosa come dieci successi di fila, record assoluto della F1, dodici in stagione più due secondi posti, non può certo pensare di tirare il fiato su questa pista.lenta su un circuito ...

Approfittando della pausa tra il GP d'Italia die quello di, Pirelli ha effettuato dei test sulle gomme. Nello specifico, il fornitore unico di pneumatici per la F1, ha effettuato ...Non gradita la sua presenza a. Lui che per anni ha guidato la Ferrari , delfino di Michael ... Il riferimento è al crashgate , quell'incidente di Nelsinho Piquet aper far vincere Alonso ...Un anno fa aa imporsi fu Sergio Perez davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e di ...dovrebbero tornare a soffrire su un circuito ad alto carico aerodinamico dopo aver ben figurato a, ...

F1 | Ferrari: da Fiorano un... carico di speranze per Singapore Motorsport.com - IT

What are the characteristics of the Singapore circuit In a stark contrast to the Monza circuit, teams will be trying to generate much higher levels of downforce from their cars. The track consists ...Non è tutto, perché Max Verstappen ha battuto a Monza la striscia di vittorie consecutive più lunga che apparteneva a Sebastian Vettel, arrivando a 10 successi. E' chiaro che a Singapore il 2 volte ...