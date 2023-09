Cuadrado | no infortunio con la Colombia! Inter ha una speranza – Sky

(Di lunedì 11 settembre 2023)è uscito pernel corso di Colombia-Venezuela. Secondo Sky Sport arrivano buone notizie su “Panita”: nessunNO– Juanè uscito al 45? di Colombia-Venezuela per un problema fisico che ha messo in allarme l’. Secondo quanto riferito da Sky Sport però dal Sud America arrivano notizie confortanti sul’esterno nerazzurro: nessunper il “Panita” ma solo un’infiammazione. L’spera che la Nazionale colombiana conceda un turno di riposo al laterale. L’ultima parola spetterà però al CT della Colombia.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... lo staff medico dell'Inter sarebbe in contatto con quello colombiano per decidere il da farsi: non è da escludere che lo stessopossa tornare in Italia anticipatamente, così come non è ...Juan, le cui condizioni sono da monitorare dopo l'uscita all'intervallo, ha accusato un problema alla gamba che gli farà saltare il match contro il Cile. Il 35enne colombiano ...Juanpotrebbe saltare la prossima partita della Colombia contro il Cile, valevole per le ... L'esterno dell'Inter, stando a quanto riportato dai media sudamericani, ha rimediato un...

Inter, allarme Cuadrado per il derby: problema muscolare in Colombia La Gazzetta dello Sport

La società nerazzurra starebbe muovendosi già in previsione del prossimo mercato invernale con un colpo a centrocampo: piacerebbe Koopmeiners