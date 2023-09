Crotone | Zauli | “Sconfitta è stata frutto di episodi…”

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'allenatore dei pitagorici ha attribuito tutto agli episodi, ma considerato anche qualche sbavatura in difesa: "Difendiamo a zona, ma non vuol dire che..."

... 21' pt Cum (T), 31' pt, 2' st Maniero (T), 1' st Tumminello (C), 36' st Vuthaj (C): Dini; .... A disp. D'Alterio, Lucano, Spaltro, Bove, Crialese, Loiacono, Rojas, Bruzzaniti, Jurcec, ...Altra grande vittoria della squadra ospite, che espugna il sempre difficile campo di. La squadra diva sotto di due reti nel primo tempo, poi prova la rimonta ma alla fine è decisiva ...Secondo successo anche per la Turris , che espugna per 3 - 2. La squadra diparte bene e in generale gioca un buon primo tempo, ma è davvero poco cinica quando si presenta nei pressi ...

Crotone, Zauli: "Gara decisa da episodi. Abbiamo creato più della Turris, ma..." Tutto Turris

L'allenatore dei pitagorici ha attribuito tutto agli episodi, ma considerato anche qualche sbavatura in difesa: "Difendiamo a zona, ma non vuol dire che..." ...La seconda giornata di Serie C girone C ha sorriso alla Turris del tecnico Bruno Caneo, che domenica 10 settembre allo Stadio Comunale "Ezio Scida" ha battuto per 3-2 il Crotone al termine di un match ...