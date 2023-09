Crotone sconfitto all’Ezio Scida dalla Turris

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 11 settembre 2023) Serie C/girone C seconda giornata ildavanti al proprio pubblicosuperiore in ogni reparto.3 Marcatori: 21° Cum, 31° Maniero, 46° Tumminello, 47° Maniero, 80° Vuthaj(4-2-3-1): Dini, Leo (Giannotti), Papini, Gigliotti, Giron, Felippe (Vuthaj), Vitale (Cantisano), Tribuzzi, Petriccione, D’Ursi (Pannitteri), Tumminello (Gomez). All. Zauli(4-4-2): Pagno, Frascatore, Franco (Pugliese), Cocetta, Contessa Miceli, Giannone (De Felice), Cum, Scaccabarozzi, Nocerino (Matera), Maniero (D’Auria). All. Caneo Arbitro: Samuele Andreano di Prato Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno Matteo Paggiola di Legnano Quarto giudice a bordo campo: Mauro Gangi di Enna Ammoniti: Tumminello Angoli: 4 ...