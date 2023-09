Crosetto riceve Vannacci | “Istituzioni devono difendere principi e valori”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “rò il generalee gli dirò che cosa penso di tutta questa vicenda“. Ad affermarlo il ministro della Difesa Guidodirettamente dal palco di Digithon a Bisceglie replicando, come risposta al generale Roberto, che ha chiesto di incontralo per “motivi personali“. “Se è un vero militare – continua– ha capito L'articolo proviene da Il Difforme.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ritorna sul colloquio con Roberto Vannacci e comunica la sua decisione sul futuro del generale ...«Ho detto al generale Vannacci che applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può scriverlo ...