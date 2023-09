Croce Rossa costretta a tagliare il suo budget del 13% | meno donazioni

Il Comitato Internazionale dellataglierà il suo budget l'anno prossimo di circa il 13%, ha detto lunedì il suo direttore generale, poiché i principali donatori, tra cui gli Stati Uniti, hanno ridotto i finanziamenti. L'...Ha viaggiato da nord a sud, da La Spezia a Catania, per raccontare le gestione degli sbarchi, la fatica degli hot spot, l'impegno dellae quello dei volontari delle associazioni ...La crisi di bilancio del Comitato internazionale della(CICR) continuer nel 2024. L'organizzazione ha annunciato oggi a Ginevra che dovr attuare tagli significativi tra cui circa 270 posti presso la sede centrale e un numero ancora imprecisato ...

Terremoto Marocco: la RAI sostiene campagna di raccolta fondi di Croce Rossa Italiana, Caritas Italiana e UNICEF UNICEF Italia

Come aiutare le popolazioni sfollate Intanto la Croce Rossa Italiana ha aperto fin da subito, sul proprio sito web (cri.it) una raccolta fondi per aiutare la Mezzaluna Rossa marocchina a soccorrere la ...Una giornata all'insegna dell'inclusione e della conoscenza per i bimbi di figlie di detenute nell'istituto a custodia attenuata di Lauro, in provincia di Avellino.