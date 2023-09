(Di lunedì 11 settembre 2023) Secondo successo per la Nazionale italiana dinella Division One, all’interno del percorso del 2023 ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier: ad Almeria, in Spagna,supera per la seconda volta lanel torneo continentale di qualificazione per ladelICC T20, che mette in palio due posti per il Global Qualifier. Nella quinta giornata di gare arriva il secondo successo delle azzurre, maturato contro le transalpine con lo score di per 81/1-80/10, convittoriosa con uno scarto di 9 wickets: con questa affermazione diventa aritmetico il terzo posto della Nazionale azzurra. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, si giocherà Paesi Bassi-Scozia, sfida che metterà in palio il primo posto nel ...

Cricket femminile, l'Italia batte ancora la Francia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo T20 2024 OA Sport

