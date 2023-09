Creare un effetto domino positivo | A IFA 2023 Beko sottolinea l' importanza di agire per un futuro più sostenibile

... anche unsignificativo sugli scambi tra l'Africa e il resto del mondo con un aumento delle ... Per cogliere tutte le opportunità, 'sarà necessario investire in capitale fisico e umano,un ...Tali obiettivi contribuiscono aun futuro migliore per i nostri dipendenti e le nostre ... condomino sulla intera industria chimica locale. LB va richiamata, quindi, almeno a rispondere ...Tali obiettivi contribuiscono aun futuro migliore per i nostri dipendenti e le nostre ... condomino sulla intera industria chimica locale. LB va richiamata, quindi, almeno a rispondere ...

Creare un effetto domino positivo: A IFA 2023 Beko sottolinea l ... Adnkronos

Durante la conferenza stampa di lancio di quest'anno, Beko** ha presentato la sua nuova filosofia aziendale, incentrata sull'impatto delle azioni incrementali.Queste fantastiche app possono trasformare le foto in quadri in pochi minuti. Alcune sfruttano anche l'intelligenza artificiale.