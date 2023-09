Covid a scuola | Pregliasco a Notizie com | “Vaccinare i bambini fragili”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Bisogna suggerire il prima possibile il richiamo vaccinale dei”. Ma “ad oggi non ritengo che ci sarà la necessità di ricorrere alle mascherine” a. In esclusiva a.com. Fabrizio, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dichiara che anche se i casi disono in aumento in questi giorni, la situazione è sotto controllo, anche negli istituti scolastici. (Ansa Foto) –.com Professore, nei giorni scorsi i dirigenti scolastici hanno fatto sapere che distribuiranno le mascherine ed eviteranno gli assembramenti per scongiurare l’aumento dei contagi. È d’accordo?“Il messaggio più forte che possiamo dare è quello dii ...

... nessun allarmismo L'anno scolastico che ricomincia dovrà fare i conti con il ritorno del. ... anche attraverso la valorizzazione dei docenti che rimangono nella stessagarantendo la ......ri - assegnazione in un'altra classe o istituto o all'indulgenza verso l'abbandono della... ascolta le puntate Eris e Pirola, le due nuove varianti di- 19: cosa sappiamo finora Airbnb e ...... in particolar modo visto il rientro adi milioni di studenti, testimoniano come l'allerta, visti i nuovi contagi, stia assumendo nel nostro Paese proporzioni che devono essere ...

I ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid sono 74 (+28 rispetto alla settimana precedente), di cui 0 in terapia intensiva (-1). Sono 4.453 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della ...