"In ospedale stiamo osservando un aumento dei ricoveri, sono anziani e fragili, qualcuno ...pensare che Sars - CoV - 2 sia più benevolo e che abbiamo risolto completamente la questione...La risalita dei contagipreoccupa soprattutto il mondo della scuola . Proprio in questi ... Sarebbe necessaria, dunque, una risposta diversa per affrontare la situazione,"se il Paese fa ......trimestre del 2023 ha registrato la durata media delle negoziazioni di M&A più lunga dal, con ... Proprioil panorama attuale appare incerto e impegnativo, occorre prestare ulteriore ...

Covid-19: perché i casi stanno risalendo WIRED Italia