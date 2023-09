Cosa c’è dietro la lite tra il governo e l’Ue sul dossier Ita-Lufthansa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 settembre 2023) La premier Giorgia Meloni, prima di volare in Qatar per una visita lampo, nel rispondere alle ultime domande dal G20 in India, ha aperto un doppio fronte di scontro con l’Unione europea sia sulIta-sia sulla nomina alla guida della Banca europea degli investimenti (Bei). Per l’accordo tra Ita e, secondo quanto sostenuto dalitaliano, non è ancora arrivato il via libera dell’Antitrust di Bruxelles. Per la premier è «curioso che la Commissione che ci ha chiesto per anni di trovare una soluzione, quando la troviamo la blocca. Vorremmo una risposta. La questione è stata sottoposta a Gentiloni da Giorgetti», che ne ha parlato anche con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. Prima ancora che la premier e il ministro dell’Economia lascino l’India, arriva la replica della ...