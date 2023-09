Cosa c’è dietro la lite tra governo e Unione Europea su Lufthansa e Ita Airways

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) Giorgia Meloni è andata all’attacco durante il G20 in India: «È curioso che la Commissione blocchi la soluzioneper Ita». Bruxelles non ci ha messo tanto a rispondere. Ricordando alitaliano che la notifica dell’accordo tra il vettore tedesco e quello italiano non è ancora arrivata. Malatra l’esecutivo e l’Europa ci sono questioni politiche ed economiche. Per le prime, è chiaro che in attesa della Legge di Bilancio ilMeloni ha interesse ad alzare il livello dello scontro. In attesa di sapere quanti soldi rimarranno in cassa per le promesse elettorali. Per le seconde, le nozze-Itanon sono certo gradite agli altri vettori in concorrenza. Ovvero Air France-Klm-Delta Airlines e le low ...