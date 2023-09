Corea del Sud | la nuova frontiera del lusso

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 settembre 2023) La geopolitica del settore moda occidentale pre-pandemia, ad oggi, ha preso una strada totalmente differente da quella che si prospettava. L’industria della moda infatti sta aprendo i suoi orizzonti ai mercati asiatici, interessandosi così a nuovi orizzonti culturali. Sempre più high-brand della moda occidentale si sono fatti ammaliare dalla crescita continua della cultura pop sudna. Ad ottenere i migliori risultati dalle strategie di penetrazione troviamo marchi come Dior, Prada, Moncler, Chanel, Cartier, Gucci e Louis Vuitton. Risultano ancora poco incisivi brand come Tod’s, Bulgari e Ferragamo. A questo si affianca,secondo i dati della CNBC, un crescita del 24% (pari a 16,8 miliardi di dollari) della spesa di beni dipersonali per i sudni, che sono stati eletti come i maggiori clienti di prodotti di ...