Coppa Davis | la vigilia dell' Italia | tutte le interviste a SuperTennis

Mercoledì alle 15 l'Italia scenderà in campo a Bologna contro il Canada nella prima partita del girone di. Quello che consentirà alle prime due squadre classificate (le altre due sono Cile e Svezia ) di staccare il biglietto per Malaga dove si giocheranno le Finals. Oggi sono arrivate le ...INFO BIGLIETTERIA " È possibile acquistare i biglietti per le sfide diin programma alla 'Unipol Arena' di Bologna sul sito ufficiale di Ticket One, raggiungile al seguente link: www.Non si placano le polemiche intorno alla squadra italiana di. L'esclusione di Fabio Fognini dalla lista dei convocati e il forfait di Jannik Sinner, che ha declinato l'impegno dopo le fatiche degli Us Open fanno ancora discutere. Sulle polemiche ...

Coppa Davis, Adriano Panatta: "Sinner Pensi a Bagnaia" Liberoquotidiano.it

