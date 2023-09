Coppa Davis | calendario assurdo con i gironi delle Finals 2 giorni dopo gli US Open Un format che va rivoluzionato

(Di lunedì 11 settembre 2023) Che della calendarizzazione dellaci si lamenti in maniera abbondante non è fatto nuovo: anche con ilo noto fino al 2018 compreso si faceva fatica a collocare le varie fasi della competizione a squadre maschile, che arrivava alternativamenteWimbledon oppure, più spesso,gli US. Il problema è stato ulteriormente riproposto dalle ultime edizioni:la quasi “tabula rasa” a due settimane della prima versione dell’ormai non più presente accordo ITF-Kosmos, isono stati separati dalle. E piazzati subitol’ultimo Slam dell’anno. Diverse conseguenze si sono avute già nel 2022: Jannik Sinner molto al di sotto del suo potenziale, Carlos Alcaraz pure, le difficoltà di ...

Incalzato su quanto sta accadendo all'Italia in occasione della, con l'esclusione di Fognini e il forfait di Sinner, Adriano Panatta ha detto la sua a La Domenica Sportiva : ' Personalmente sto dalla parte di Fognini , forse perché mi sento ancora ...... su Arthur Fils, con il primo ottavo di finale in una prova dello Slam e con la prima convocazione in Nazionale in. Grazie a questi risultati è entrato per la prima volta in Top 50 nei ...Infine uno sguardo sulla, sulla mancata convocazione di Fabio Fognini e sul forfait da parte di Sinner. advertisement Andrea Arnaboldi a SuperNews Che tipo di stagione hai vissuto finora...

Il conto alla rovescia sta per terminare. Nella settimana del 12-17 settembre l'Italia sarà impegnata all'Unipol Arena di Bologna nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. In palio, la qua ...Come riporta AgiproNews, archiviati gli US Open, il mondo del tennis sposta i propri riflettori sulla Coppa Davis. In attesa delle finals di Malaga, ogni girone si disputerà in una diversa location: l ...