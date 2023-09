Coppa Davis 2023 | Volandri | “Siamo concentrati sul campo | il resto ce lo siamo lasciati alle spalle”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Abbiamo deciso da giorni di concentrarci solo sule lasciare quello che è statosp”. Si esprime così Filippoa due giorni dall’esordio inmercoledì contro il Canada a Bologna. Il capitano dell’Italha parlato dell’impegno che attende gli azzurri chiudendo le polemiche dei giorni scorsi relative al forfait di Sinner e al caso Fognini: “Un pensiero a Sinner e Berrettini, li aspettiamo a braccia aperte”. Poiai microfoni di Sky parla dei giocatori a sua disposizione: “Devono essere tutti pronti, chi giocherà e chi non giocherà. Il girone è tosto, affrontiamo il Canada e una squadra come il Cile che è molto molto forte.diventati una squadra e ho chiesto ai ragazzi ...

Lasciare da parte le polemiche e pensare al campo per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga. È la ricetta di Filippo Volandri, capitano dell'Italia, alla vigilia del girone dia Bologna contro Canada, Cile e Svezia. Un avvicinamento dettato dalle assenze (quelle di Sinner e Berrettini) e del botta e risposta a distanza tra Fognini (non convocato) e il capitano ...Il giovane atleta azzurro ha infatti rifiutato la chiamata della Nazionale per la. Complice il lento recupero dopo i tornei disputati in America. 'Sinner anche alle Olimpiadi aveva detto ...

A due giorni dall'esordio nel Gruppo A il capitano dell'Italia non cita il ligure ma rinfocola le polemiche seguite alla sua esclusione: cos'ha detto ...Roma, 11 set. – (Adnkronos) – Archiviati gli US Open, il mondo del tennis sposta i propri riflettori sulla Coppa Davis. In attesa delle finals di Malaga, ogni girone si disputerà in una diversa locati ...