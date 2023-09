Coppa Davis 2023 | Monaco | “A Volandri gira sempre male Non è l’anno giusto per vincere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questa settimana la Nazionale italiana disarà impegnata a Bologna nella fase a gironi delle Finali di. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia, cercheranno di conquistare i primi due posti del raggruppamento per centrare l’accesso alla competizione che assegnerà il titolo a Malaga (Spagna). Una situazione non semplice per Filippo, capitano non giocatore azzurro. Per l’ennesima volta, l’ex tennista toscano deve far fronte a dei problemi di formazione, viste le assenze di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini. L’altoatesino ha deciso di rinunciare per recuperare a pieno dalla trasferta americana, mentre il romano ha dovuto dare forfait per un infortunio alla caviglia nel corso del 2° turno degli US Open. Una squadra, quindi, un po’ incerottata con ...