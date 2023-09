Coppa Davis 2023 | Italia pronta al debutto Volandri | “Le polemiche non lasceranno scorie | c’è un bellissimo clima”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Due anni fa siamo partiti con la costruzione di un gruppo, oggi siamo una squadra. E’ lo step successivo e l’abbiamo completato anche prima di quanto mi aspettassi”. Filippoparla in conferenza stampa a due giorni dall’esordio dell’Italmercoledì 13 alle 15 contro il Canada alla Unipol Arena di Bologna per il Gruppo A delle Finals, che comprende anche Cile e Svezia. Un percorso di avvicinamento a questo impegno caratterizzato dallerelative all’esclusione di Fabio Fognini, oltre che dai forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. “Sono sicuro che l’avvicinamento non lascerà– ha detto– Bisogna affrontare insieme quello che succede, ma già da tempo parliamo solo di quello che ci aspetta da mercoledì in poi. Siamo tutti sereni, c’è un ...

Non si placano le polemiche per il "no" di Jannik Sinner alla. "Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America", la motivazione del campione altoatesino. Ma dopo Nicola Pietrangeli ("Parlo in generale ma chi rifiuta per poi ...Ne è convinto Paolo Bertolucci, ex giocatore e capitano diazzurro, che analizza il rendimento del fenomeno di Belgrado, vittorioso nella finale di New York contro il russo Daniil ...Nella conferenza stampa della vigilia alla Unipol Arena Filippo Volandri sottolinea il valore della coesione all'interno della nazionale azzurra diche martedì 13 alle 15 contro il Canada ...

Coppa Davis, Volandri: "Concentrati sul campo, dobbiamo andare alle Finals" Sky Sport

Ne è convinto Paolo Bertolucci, ex giocatore e capitano di Coppa Davis azzurro, che analizza il rendimento del fenomeno di Belgrado, vittorioso nella finale di New York contro il russo Daniil Medvedev ...Nella conferenza stampa della vigilia alla Unipol Arena Filippo Volandri sottolinea il valore della coesione all'interno della nazionale azzurra di Coppa Davis che martedì 13 alle 15 contro il Canada ...