Coppa Davis 2023 | fase a gironi | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ie lerelativi alladella, celebre competizione tennistica per selezioni nazionali. Come da tradizione recente, 16 squadre divise in 4si sfidano in giro per l’Europa. Italia ancorsa in casa a Bologna, in un girone che vede gli Azzurri sfidare i campioni in carica del Canada, il Cile e la Svezia. Si gioca anche a Manchester, Valenciaa e Spalato. Di seguito icompleti e successivamente igiornata per giornata, al fine di definire il quadro completo della competizione e le qualificato per le Finals di novembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIA LEGIRONE A (Bologna) Canada 0-0 (0-0)Cile 0-0 ...