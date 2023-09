Cop28 | così gli Emirati cercano di evitare che si parli di diritti umani

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sebbene gliArabi Uniti, sede della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico () per il 2023, si siano impegnati a ospitare un vertice “inclusivo”, i documenti interni e riservati che stanno trapelando lasciano intendere il contrario. Dopo il documento strategico diventato pubblico ad agosto, il Centre for Climate Reporting ha ottenuto gli audio di un incontro nel quale si è discusso su comedi affrontare questioni relative alla situazione deinel paese, quali ad esempio la condizione dei lavoratori o delle persone Lgbtqia+. Appare sempre più evidente che la priorità deglisia quella di tutelare la propria reputazione, cercando di far passare sottotraccia i progetti di espansione del settore fossile, che è esattamente il ...

