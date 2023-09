Sono iin, soprattutto dovuti alla gestione di Andrea Agnelli, che hanno convinto a mettere in vendita la Juventus. Perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni debiti ...Ildella società - si legge su Il Giornale - non è più sostenibile. E allora ecco l'idea di ... E allora via alla ripulitura deie poi alla vendita. Per un prezzo che dovrebbe arrivare a un ...La famiglia Agnelli ha deciso di vendere la Juventus. Ildel club di calcio non è più sostenibile per Exor. E allora ecco l'idea di una vendita per ... E allora via alla ripulitura deie poi ...

Conti in rosso, la Juventus è in vendita TGLA7

L'indiscrezione sul Giornale, la famiglia disposta a cedere la squadra bianconera per un valore non inferiore al miliardo e mezzo ...