Congresso UGL a Firenze Paolo Capone | Leader UGL | Prioritario rafforzare potere d' acquisto dei lavoratori e investire in politiche occupazionali

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si è svolto ilregionale dell’UGL Toscana sui temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. Per il Segretario Generale dell’UGL,: “La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire i