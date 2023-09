(Di lunedì 11 settembre 2023) La Lega chiama a raccolta i propri sostenitori sabato 16 e17 settembre per il tradizionale raduno di, in provincia di Bergamo. Il programma del raduno prevede che la prima giornata si apra alle ore 16 con untra il segretario e vicepremier Matteo, il ministro dell`Istruzione e del Merito Giuseppee il coordinatore dei giovani leghisti Luca Toccalini. A seguire, nella serata di sabato, è prevista musica dal vivo e ristoro. Lal`apertura degli accrediti per i giornalisti è in programma dalle 8:30 e tutte le attenzioni saranno su Marine Le Pen.La leader del Rassemblement National, per la prima volta anonostante il legame pluriennale con la Lega di, arriverà direttamente dalla Francia. ...

... la manifestazione di domenica sarà preceduta, il giorno prima alle 16 in via Convento a Pontida, da unpolitico tra il vicepremier e leader leghista Matteo, il ministro dell'...Il programma del raduno prevede che la prima giornata si apra alle ore 16 con untra il segretario e vicepremier Matteo, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ...... disegnatori, cronisti sgraditi Perché non si presentano mai in aula per rispondere alla domande dei giudici Perché lei enon si sono presentanti per un, nelle aule di giustizia, ...

Confronto Salvini-Valditara aprirà Pontida, domenica attesa Le Pen Agenzia askanews

Ci saranno un palco da 50 metri, maxi schermi e 50 stand al tradizionale raduno della Lega previsto nel weekend a Pontida, nel paesino della Bergamasca. Lo riferisce una nota del partito. (ANSA) ...La leader del Rassemblement National, per la prima volta a Pontida nonostante il legame pluriennale con la Lega di Salvini, arriverà direttamente dalla ...