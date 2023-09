Confindustria | Su occupazione femminile e gender gap Emilia - Romagna meglio della media del Paese

(Di lunedì 11 settembre 2023) "L'a livello die 'gap' è messadel, ma questo non deve dirci che siamo arrivati ma stiamo lavorando molto bene". Lo ha detto ...

"L'Emilia Romagna a livello di occupazione femminile e 'gender gap' è messa meglio della media del Paese, ma questo non deve dirci che siamo arrivati ma stiamo lavorando molto bene". Lo ha detto Tiziana Ferrari, direttore generale Confindustria Emilia Romagna Centro.

Confindustria: "Su occupazione femminile e gender gap Emilia ... Adnkronos

Così Tiziana Ferrari, direttore generale Confindustria Emilia Romagna Centro, a margine della cerimonia di premiazione delle vincitrici di "Women shape the future", hackathon promosso da Philip Morris.