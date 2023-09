Condannato a quattro anni Rui Pinto | l’hacker portoghese che svelò i Football Leaks Per ora beneficerà di una sospensione della pena

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una condanna adi reclusione per il reato di pirateria e tentata estorsione. E’ questa lainflitta da un tribunale di Lisbona nei confronti di Ruiche fece esplodere lo scandalo dell’inchiesta. Nel 2016, infatti, in collaborazione con i giornalisti del consorzio EIC – European Investigative Collaborations,aveva piratato e diffuso a mezzo stampa documenti che rivelavano operazioni finanziarie dubbiose e casi di evasione fiscale milionaria da parte di alcune società del mondo del calcio.aveva inizialmente rubato i dati alle imprese con l’obiettivo di estorcere denaro. Arrestato a Budapest nel gennaio del 2019, il giovane pirata informatico aveva ...

È importante sottolineare che quest'ultimo reato èper la prima volta nella ... in modo inequivocabile, l'operatività del corpo di repressori che si è avvalso di almenoCentri ...La vicenda, insieme a quella deigiovani morti a bordo di un'auto ribaltata a Cagliari dove ... con un inasprimento contro i recidivi: obbligo di tasso zero per chi è già statoper ...È importante sottolineare che quest'ultimo reato èper la prima volta nella ... in modo inequivocabile, l'operatività del corpo di repressori che si è avvalso di almenoCentri ...

Condannato a quattro anni Rui Pinto, l'hacker portoghese che svelò ... Il Fatto Quotidiano

Il gup del Tribunale di Foggia, Antonio Sicuranza, ha condannato a quattro anni di reclusione l’uomo accusato del tentato omicidio avvenuto all’alba dello scorso 23 marzo, in un appartamento di via ...CIVITANOVA Il Capitano Massimo Amicucci dopo quattro anni lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, articolata su ben nove Stazioni Carabinieri un Nucleo Operativo ...