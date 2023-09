Concorso Straordinario TER Scuola 2023 | novità e numero posti

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Nuovoper docenti delin arrivo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione all’avvio delle procedure per ilTER: il bando dovrebbe uscire entro la fine del mese. Ilprevede l’assunzione di 30.000 (30.216) nuovi docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Si tratta di un primo passo, necessario, per lo svolgimento della procedura concorsuale. Ilriguarderà sia ladell’infanzia e primaria che la secondaria di primo e secondo grado. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

(Adnkronos) – Nuovo concorso scuola per docenti del 2023 in arrivo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione all'avvio delle procedure per il Concorso straordinario ter: il bando dovrebbe uscire entro la fine del mese.