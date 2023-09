Concorso docenti straordinario ter | 30 216 posti | decreto pubblicato | manca solo il bando Anief | probabile partenza già in autunno | per

Nuovoscuola perdel 2023 in arrivo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione all'avvio delle procedure per ilstraordinario TER: il ...L'avvio delstraordinario ter per nuoviè ad un passo: nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il decreto, firmato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e da quello ...Non lasciare nessuno indietro" Nella lettera della FAO rivolta aiviene inoltre segnalata la dodicesima edizione delposter per studenti dai 5 ai 19 anni. Il termine per le ...

Concorso docenti 2023 procedura straordinaria, 30.216 posti: decreto di autorizzazione in Gazzetta Ufficiale. Bando in arrivo Orizzonte Scuola

Concorso straordinario per i prof della scuola secondaria. In dirittura d'arrivo il bando da 30.216 posti di docente. Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023.Nelle ultime settimane la scuola è invocata come “salvator mundi”: non lo è e non lo può essere, ma certamente è il luogo in cui si giocano sfide cruciali. Dall'intelligenza artificiale al nuovo docen ...