Concorso ASL di Biella | Bando per Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 11 settembre 2023)Pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di Oculistica presso l’ASL di. L’Azienda sanitaria locale diha emesso un avviso pubblico per la selezione del direttore della struttura complessa di Oculistica. Questo incarico richiede il soddisfacimento di determinati requisiti, al fine di garantire la competenza e l’esperienza necessarie per guidare questa struttura in ambito medico. I requisiti richiesti includono: Iscrizione all’albo dell’Ordine dei. Un’anzianità di servizio di sette anni, di cui almeno cinque anni devono essere stati dedicati alla disciplina specifica oggetto dell’incarico, ovvero a una disciplina equipollente. Possesso della specializzazione nella disciplina specifica o in una disciplina ...