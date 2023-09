Concorso a cattedra fase straordinaria | tempi | requisiti | titoli esteri | graduatoria | abilitazione | assunzione 20 FAQ

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 11 settembre 2023)ordinario dellaPNRR: a disposizione 30.216 posti, distribuiti in 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Il bando è atteso a breve, con le date per la presentazione della domanda. Dai, alle prove, ai, fino alle graduatorie e all'. 20 FaQ per avere le idee più chiare su quella che è una delle procedure più attese di quest'anno. L'articolo .