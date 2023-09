Conclusa Venezia | la Festa di Roma scalda i motori | rumors su Scorsese e Ozpetek

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Calato il sipario sulla Mostra del Cinema di, che ha messo a segno un record di presenze al Lido nonostante l'assenza di tante star Usa per via dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood, ladiper un'edizione che promette diverse novità, a partire dalla durata. La manizione capitolina si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023 e avrà dunque un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali come quello di Cannes. Dei film e degli incontri che illumineranno i 12 giorni della kermesse, per ora, il Presidente della Fondazione Cinema per, Gian Luca Farinelli, e la Direttrice Artistica della, Paola Malanga, hanno annunciato solo ...