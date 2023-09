Con la Microcamera all' Esame di Guida | Arrestato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 11 settembre 2023) Chieti - In un episodio che ha scosso le autorità stradali locali, un uomo di 31 anni è statodurante unteorico per il conseguimento della patente didopo aver tentato di imbrogliare il sistema utilizzando una sofisticatanascosta. L'operazione di arresto è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Chieti durante una sessione dipresso la Motorizzazione Civile. Il candidato aveva appena completato il suoteorico e stava per uscire quando è stato fermato per un controllo di routine. Durante la perquisizione, è emerso che il candidato era in possesso di un kit tecnologico altamente sofisticato che comprendeva una microtelecamera camuffata a forma di bottone. Questa microtelecamera era ...