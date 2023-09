Colpo Accidentale di Fucile | Giovane Ferito in Condizioni Disperate

CASALANGUIDA. Un giovane di 23 anni U. D. A, è stato colpito alla testa e ferito in modo molto grave da undi fucile partito probabilmente in manieramentre stava pulendo l'arma. Questa la prima ipotesi su quanto accaduto a metà mattina a Casalanguida nel Vastese, dove i soccorritori del ...CASALANGUIDA. Un giovane di 23 anni U. D. A, è stato colpito alla testa e ferito in modo molto grave da undi fucile partito probabilmente in manieramentre stava pulendo l'arma. Questa la prima ipotesi su quanto accaduto a metà mattina a Casalanguida nel Vastese, dove i soccorritori del ...CASALANGUIDA - Un giovane di 23 anni è stato colpito alla testa e ferito in modo molto grave da undi fucile partito probabilmente in manieramentre stava pulendo l'arma. Questa la prima ipotesi su quanto accaduto a metà mattina a Casalanguida ( Chieti ), dove i sanitari del 118 ...

Colpo accidentale di fucile, giovane ferito alla testa. E' in condizioni ... Il Centro

Cronaca Chieti - 11/09/2023 07:28 - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Casalanguida nel Vastese, dove un giovane di 23 anni, identificato con le iniziali U.D.A., è ...