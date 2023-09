Colonnine di ricarica - L' Europa finanzia quattro progetti in Italia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'Unione Europea ha approvato l'erogazione di oltre 352 milioni di euro per sostenere 26legati alla realizzazione di infrastutture per ladi auto elettriche, per il rifornimento di idrogeno e l'elettrificazione di porti e aeroporti. Tra i vari Paesi il maggior beneficiario è l'coniniziative che sarannote con quasi 228 milioni di euro. Tesla, Enel X Way, Atlante, IP. La maggior parte delle risorse saranno destinate a Tesla Italy e in particolare a un progetto che prevede la realizzazione di 6.548 punti dida 250 kW in 613 stazioni dislocate in 16 Paesi e lungo le principali arterie autostradali e stradali facenti parte dei corridoi della rete transeuropea di trasporto Ten-T. Atlante Srl beneficerà, invece, di 49,9 milioni: serviranno ...