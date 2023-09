...tali caratteristiche come si evince dalla circolare 20 settembre 1972 nella quale viene data notizia che "con l'elaborazione degli schedari in, è stata ultimata l'organizzazionenuova ...Il tema del decoro, anche al di fuori dell'esercizioprofessione, viene trattato neldi deontologia medica, ma sarà l'Ordine provinciale a cui è iscritto" Urtis "a intervenire sul caso ...... corrisponderebbe ad un atto pontificio (meno solennebolla papale ma per questo non meno ... sanzionata dal nuovo e specifico articolo di legge (518 quater), introdotto di recente nel...

Codice della strada, in arrivo la riforma: due punti di bonus ai ragazzi che hanno frequentato corsi sulla sicurezza a scuola Orizzonte Scuola

TIGER 1200 GT PRO CON BAULE E TAGLIANDO APPENA FATTO (VEDI FOTO STRUMENTO). Ovviamente un nostro cliente quindi moto certificata in tutto, venduta solo per passaggio a modello Rally PRO. Pochissimi KM ...Estensione della legge esistente: La legge 71 del 2017, che si occupa attualmente solo del cyberbullismo, è stata estesa anche al bullismo, riconoscendo che il bullismo “offline” è molto diffuso e ...