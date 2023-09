Classifica tornei Grande Slam tennis | Djokovic stacca sempre più Nadal e Federer Raggiunta Margaret Smith Court

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sono numeri da leggenda. Novakè entrato di diritto, ancor di più, nella storia dele dello sport mondiale assoluto. Il campione serbo ha vinto per la quarta volta in carriera gli US Open, battendo nella Finale di New York il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3. Un risultato che ha permesso a Nole di rafforzare la propria leadership in vetta alladei plurivincitori(uomini), raggiungendo quota 24, distanziando Rafa(22) e Roger(20) e raggiungendo(24). Il prossimo obiettivo disarà quello di far meglio anche dellata australiana e quindi essere in solitaria al vertice dellaper entrambi i ...

... numero uno dellaAtp, si porta a 24 titoli dello Slam in bacheca su 36 finali disputate. mentre nel 2021 proprio Medvedev gli aveva impedito di vincere tutti e 4del Grande Slam in ...Il tennista serbo inoltre quest'anno è tornato a disputarenegli Stati Uniti dopo l'... Il numero uno dellaAtp al termine della partita ha indossato una t - shirt con una foto che lo ......dopo iin America. E così il tennista altoatesino salta per la quarta volta la Davis. Probabilmente la sconfitta con Zverev negli ottavi degli Us Open che gli è costato un posto in...

Nessuno come lui. Djokovic ha staccato Nadal e Federer fermi rispettivamente a quota 22 e 20 nella classifica dei tornei più importanti del circuito vinti in carriera eguagliando Margaret Smith Court.