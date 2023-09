Clamoroso Juve | 'Elkann mette in vendita la società' Ma il club smentisce 'Ipotesi priva di ogni fondamento'

Dodici mesi fa, infatti, le nerazzurre si presero subito la rivincita nella finale della stessa competizione, per poi infliggere in aprile un3 - 9 allaa Torino; raggiungendo in ...146 La Juventus è una società in vendita. La notizia è clamorosa e l'anticipazione de Il Giornale in edicola domani pubblicata da Sportmediaset apre spazio a tantissime riflessioni. Non è una voce ...Scambio con Vlahovic, Allegri accontentato: la Juventus gli prende l'attaccante richiesto dal tecnico per unritorno in Serie A A gennaio potrebbero esserci delle grandi manovre in casa bianconera, manovre che nel corso di tutta l'estate onestamente non si sono viste. Certo, Giuntoli almeno è ...

Clamoroso Juve: Elkann mette in vendita la società Calciomercato.com

Notizie calcio. La famiglia Agnelli, rivela Il Giornale, avrebbe deciso di passare la mano e sarebbero già in corso le grandi manovre per cedere la Juventus. Cessione Juventus, i dettagli La clamorosa ...Secondo quanto riportato da Il Giornale la famiglia Agnelli avrebbe deciso di vendere la Juve: tutti i dettagli ...