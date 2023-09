Clamoroso Juve | 'Elkann mette in vendita la società' Exor smentisce 'Ipotesi priva di ogni fondamento'

I problemi fisici che l'hanno tormentato nelle ultime stagioni, in particolare da quando è tornato a essere un calciatore della Juventus , non sono la preoccupazione più grande per Paul Pogba. Quello ...307 La Juventus è una società in vendita. La notizia è clamorosa e l'anticipazione de Il Giornale in edicola domani pubblicata da Sportmediaset apre spazio a tantissime riflessioni. Non è una voce ...Dodici mesi fa, infatti, le nerazzurre si presero subito la rivincita nella finale della stessa competizione, per poi infliggere in aprile un3 - 9 allaa Torino; raggiungendo in ...

Clamoroso Juve: "Elkann mette in vendita la società". Ma il club ... StatoQuotidiano.it

L'Atletico Madrid pensa a Lautaro Martinez, bomber dell'Inter e della nazionale argentina, per il futuro. Secondo il sito spagnolo Todofichajes.com, i Colchoneros potrebbero arrivare a offire 70 milio ...Il giornalista sportivo ex Mediaset, Paolo Ziliani, ha commentato su Twitter una notizia che ha coinvolto un club italiano.