Città Alta | nuovo collegamento pedonale tra il baluardo di San Giovanni e via Tre Armi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Bergamo. Unimportante punto di accesso a, un percorso di conoscenza storica, culturale e paesaggistica: lunedì 18 settembre è previsto l’inizio dei lavori per la realizzazione deltra ildi Sane via Tre, un’opera promossa e finanziata dal Parco dei Colli di Bergamo. Il progetto vede la realizzazione di un– largo 3,5 metri e lungo 36 metri – che congiungerà via Tree l’antica ‘sortita’ ad arco presente al piede delle mura. Un percorso che rappresenta il primo varco tra interno ed esterno della storica fortificazione attraverso il recupero e la valorizzazione di una sua cannoniera, ...