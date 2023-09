(Di lunedì 11 settembre 2023) Tiohato il gol della vittoria dellaUnder 21 contro la Bosnia. Bartlomiej Dragowski e Albin Ekdal in panchina, Esposito e Krollis in campo. Gli Aquilotti delloriprendono ...

Tioha segnato il gol della vittoria della Slovenia Under 21 contro la Bosnia. Bartlomiej Dragowski e Albin Ekdal in panchina, Esposito e Krollis in campo. Gli Aquilotti dello Spezia riprendono la .....arrivano molti palloni ma appena ne spunta uno cerca sempre la giocata o la porta (dal 76'sv)...prima un gran gol ma aveva prima spinto Caldara secondo l'arbitro, poi si rifa con una ...Sul podio anche lo Spezia, con 7,7 milioni spes i (Wisiniewski, Krollis, Shomurodov e) e l' ... Spostandoci invece dall'altro lato del bilancio, quello chele entrate e dunque le cessioni, è ...

Cipot segna a La Spezia e trascina la Slovenia Quotidiano Sportivo

Proseguono gli allenamenti senza i nazionali, Cipot ha segnato il gol della vittoria con la Slovenia under 21.Nelle prime gare Nazionali andate in scena nella serata di ieri spicca il successo dell’Under 21 di Tio Cipot contro la Bosnia dell’altro ... capace di lasciare il segno nella fondamentale sfida di ...