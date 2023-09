Cinema Venezia | Rocca | È una grande soddisfazione

... capitanato dall'implacabile Enzo Miccio , che ha dedicato la prima parte di puntata all'eleganza e allo stile delle star che hanno sfilato sul red carpet dell'80esima Mostra deldi. ...Come sottolineeremo in questa recensione di Thank You Very Much , l'opera eletta Miglior documentario alla 80.esima edizione della Mostra deldi, è solo l'ultimo tassello di un ......Edoardo De Angelis in concorso all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di. ...ha ottenuto il sostegno della Fondazione Carispaq e riconoscimenti dalla Direzione Generale...

«È una grande soddisfazione che uno dei film finanziati dalla Regione Lazio, “Una sterminata domenica” di Alain Parroni, abbia vinto questo importante riconoscimento per le opere prime a Venezia. Il ...Si chiama La parte del Leone, è una produzione italo-francese, l’hanno scritto Baptiste Echegaray e Giuseppe Bucchi ed è, per intendersi, il Techetechetè distillato della storia di ottanta edizioni di ...