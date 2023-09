Cina | prestiti salgono a 188 | 63 mld di dollari ad agosto

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pechino, 11 set. (Adnkronos/Xinhua) - Icinesi denominati in yuan sono aumentati di 1,36 trilioni di yuan (circa 188,63 miliardi di) nel mese di, secondo i dati della Banca centrale. L'importo è stato di 86,8 miliardi di yuan in più rispetto a quello registrato nell'dello scorso anno. , secondo i dati della Banca popolare cinese. Idenominati in yuan sono aumentati di 17.440 miliardi di yuan nei primi otto mesi dell'anno.

